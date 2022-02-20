Эксперт: ни одна из стран НАТО не поддержала бы идею Украины вернуть себе ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Возвращение Украиной ядерного оружия в случае выхода страны из Будапештского меморандума было бы безумием, и эта идея вряд ли получила бы поддержку хоть одной страны НАТО. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Комментируя выступление на Мюнхенской конференции по безопасности украинского президента Владимира Зеленского, не исключившего возможность выхода страны из Будапештского меморандума, американский профессор назвал его речь "крайне разочаровывающей". По словам Кузника, до нынешнего момента Зеленский "оставался голосом спокойствия в море алармистских предупреждений о неизбежном вторжении [РФ на Украину], исходивших из Вашингтона". "Руководство США и [американские] СМИ кричали изо всех углов, что вторжение вот-вот начнется. Зеленский же продолжал советовать им сделать глубокий вдох и прекратить разжигать пламя войны. Но сегодня он поменял свой тон", - подчеркнул эксперт, предположив, что украинский лидер, возможно, теперь тоже "считает, что вторжение неизбежно".

Кузник обратил внимание на то, что Зеленский "вновь повторил свои требования о принятии в НАТО" в условиях и без того напряженной ситуации вокруг Украины, а также, "что еще более неприемлемо для России, заговорил о том, чтобы отказаться от Будапештского меморандума" 1994 года, согласно которому Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. Говоря о потенциальном возвращении Киевом ядерного оружия в случае, если страна выйдет из Будапештского меморандума, эксперт выразил мнение, что "Россия никогда этого не допустит". По словам американского профессора, "если уж вступление [Украины] в НАТО или размещение вооружений [НАТО на украинской территории] являются неприемлемыми" для российского руководства, то ему сложно представить, каким был бы ответ РФ "на попытки Украины получить ядерное оружие".

"Это абсолютно безнадежная затея, получение Украиной ядерного оружия было бы безумием. Безумием является уже тот факт, что ядерное оружие есть у девяти стран. Учитывая же нестабильность Украины, это привело бы к тому, что мир стал бы еще более опасным, чем сейчас. Я не могу себе представить, чтобы хоть один из членов НАТО поддержал бы это", - подчеркнул директор Института ядерных исследований.

"Надеюсь, что здравые люди отговорят его. Зеленский расстроен тем фактом, что НАТО не предоставляет [Украине] больше оружия и не вводит превентивные санкции. Но ему необходимо понять, что ему надо найти дипломатическое решение, которое включало бы в себя определенную версию "Минска-2", а также признание нейтральности Украины", - считает американский профессор.

По его мнению, подобные шаги со стороны Украины позволили бы РФ "объявить о победе и убрать войска от границы". Соединенным Штатам же эксперт рекомендовал смириться с тем, что они больше не являются единственной сверхдержавой в однополярном мире. "Мы живем в многополярном мире, и у России и Китая имеются легитимные интересы в сфере безопасности, которые Соединенным Штатам необходимо признать", - подчеркнул он.

Будапештский меморандум

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД страны созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, "если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то [меморандум] будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году". Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

10 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина, по его словам, этот документ полностью игнорирует до сих пор.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.