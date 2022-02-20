Премьер Британии сообщил о риске запрета для компаний РФ торговать в долларах и фунтах

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Великобритания и США введут ограничения на торговлю в валюте для российских компаний в случае гипотетического вторжения РФ на Украину. С таким предупреждением выступил в воскресенье премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью вещательной корпорации Би-би-си .

Он заявил, что Лондон и Вашингтон не позволят российским компаниям "торговать в фунтах и долларах", заметив, что последствия этого шага будут "очень, очень жесткими". В кратком фрагменте интервью, которое выйдет в эфир позднее в воскресенье, не поясняется, при помощи каких механизмов британские власти намерены добиться этой цели.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.