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Джонсон заявил, что план вторжения на Украину в определенном смысле начал реализовываться

Премьер-министр Великобритании сообщил, что реализация плана может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в воскресенье с утверждением, что план вторжения России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.

"Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали. Я боюсь, что тот план, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", - заявил Джонсон в интервью радиовещательной корпорации Би-би-си.

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