Эксперт считает, что заявление Зеленского о Будапештском меморандуме является провокацией

РИМ, 20 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума является намеренной провокацией и составляет часть стратегии "информационной войны" и дезинформации. Такое мнение высказал в воскресенье корреспонденту ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends, политолог Тиберио Грациани, комментируя выступление украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Заявление президента Зеленского по поводу вероятного выхода из Будапештского меморандума мне не показалось случайным, учитывая место, где это было сказано (Мюнхенская конференция по безопасности - прим. ТАСС). Я считаю, что это вписывается в контекст информационной войны и дезинформации, которыми на Западе занимаются на протяжении многих недель. Главная цель - спровоцировать Россию, чтобы подтолкнуть к силовым решениям и "оправдать" новую волну санкций", - сказал эксперт.

"Эти заявления, наряду с требованием конкретных дат вступления Киева в НАТО, в очередной раз подтвердили <...> , что территория Украины в их (НАТО и Вашингтона - прим. ТАСС) распоряжении для осуществления стратегии расширения [альянса] на восток, к границам РФ", - добавил он.

Политолог считает, что основная напряженность между НАТО, США, ЕС и Россией исходит из "информационной войны", подпитываемой заявлениями западных представителей, в которых призывы к дипломатическому решению чередуются с угрозами. По его мнению, это служит также для того, чтобы "скрыть" факт, что ни США, ни НАТО не дали конкретных ответов на российские предложения по гарантиям безопасности.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД страны созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, "если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то [меморандум] будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году". Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно этому документу Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

10 февраля текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс- конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.