Бортник: Киев может восстановить ракетный потенциал, выйдя из Будапештского меморандума

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Украина после признания недействительным Будапештского меморандума может возобновить производство ракет большой и средней дальности, однако уже не имеет технических и экономических возможностей для создания ядерного оружия. Такое мнение в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Это (отказ Украины от Будапештского меморандума - прим. ТАСС) будет означать, что Украина приблизится к пересмотру участия в договоре о нераспространении ядерного оружия, и это будет означать, что Украина может пересмотреть договоры в части ракет большой и средней дальности. В конце концов, ядерное оружие - это была не только ядерная боеголовка, но еще и ракеты, которые летали на соседние континенты", - сказал он.

При этом аналитик подчеркнул, что для восстановления ядерного оружия у Киева нет технических и экономических возможностей. "Это очень сложно, долго и дорого. А вот серьезный ракетный потенциал Украина в принципе могла бы восстановить", - полагает Бортник. Потенциально, по его мнению," Украина могла бы наладить выпуск ракет большой и средней дальности через несколько лет".

Слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума и предупреждение объявить меморандум недействительным аналитик считает попыткой "встряхнуть мир" и обратить внимание на украинскую ситуацию. "Я думаю, что в какой-то мере это и угроза, и демонстрация безысходности, и призыв о помощи, и отчаяние с украинской стороны, - отметил он. - Это в силу того, что в том числе и западные партнеры оказались неспособны, не хотят обеспечить гарантии безопасности Украины".

Киев, объявив недействительным Будапештский меморандум, обратит внимание всего мира на то, что старая архитектура и старые гарантии больше не работают, полагает Бортник. "Если Украина так поставит вопрос, то это означает, что слова подписантов меморандума ничего не значат. Это будет примером для других стран, что нельзя разоружаться, полагаясь на чьи-то обещания, и это будет ударом по репутации тех стран, которые обещали Украине безопасность после отказа от ядерного оружия", - заключил аналитик.

Президент Украины, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что поручил МИД страны созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. При этом украинский лидер предупредил, что если саммит не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то Киев признает документ недействительным.

О меморандуме

Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

10 февраля текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.