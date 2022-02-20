Канцлер Австрии призвал Россию оказать влияние для прекращения эскалации вокруг Украины

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал власти России использовать все возможности для прекращения эскалации вокруг Украины. Как сообщил в воскресенье австрийский МИД, в Киев была направлена межведомственная группа для оказания помощи работе посольства республики на Украине.

"Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы защитить австрийцев и дать им возможность безопасно покинуть страну. Отправка кризисной группы стала мерой поддержки всех соотечественников, которые хотят покинуть Украину. Ситуация серьезная, положение может обостриться в любой момент. Я повторяю свой призыв к российскому правительству сделать все возможное, чтобы остановить спираль насилия и положить конец боевым действиям", - говорится в заявлении Нехаммера, которое распространил МИД страны.

Как отмечается в сообщении, межведомственная кризисная группа из семи австрийских специалистов будет оказывать помощь работе сотрудников посольства республики на Украине. В нее вошли дипломаты, специалисты спецназа МВД "Кобра" и Минобороны. Они должны обеспечить безопасность логистики и каналов связи посольства и оказывать помощь гражданам Австрии при выезде с Украины.

Как сообщали в МИД Австрии корреспонденту ТАСС, австрийские дипломаты и наблюдатели в составе миссии ОБСЕ остаются работать на Украине.

МИД Австрии выпустил в субботу предупреждение для граждан страны об опасности поездок на Украину и рекомендовал им покинуть ее территорию, за исключением четырех западных регионов. Авиакомпания Austrian Airlines ("Остриан эйрлайнз") сообщила, что до конца февраля временно приостанавливает полеты в Киев и Одессу из-за напряженной ситуации на Украине. Полеты три раза в неделю продолжатся только во Львов.