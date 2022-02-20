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Кризис на Украине

В Киеве поставили под сомнение факт обстрелов территории России со стороны Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев призывает провести объективное международное расследование по факту попадания снарядов

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Украина призывает провести международное расследование и установить, действительно ли имели место обстрелы киевскими силовиками территории России. Об этом сообщил в воскресенье украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Я вчера заявил и подтверждаю: Украина призывает провести объективное международное расследование по факту якобы имевшего место попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не совершала", - сказал он в воскресенье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности на брифинге, который транслировал телеканал "Украина-24". Министр также призвал Москву "поддержать проведение независимого расследования".

В субботу Следственный комитет России возбудил дело по факту разрыва снарядов на территории Тарасовского района Ростовской области в 1 км от государственной границы с Украиной. Взрыв прогремел в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской, о чем в правоохранительные органы сообщили местные жители. Этот населенный пункт находится возле границы с Луганской народной республикой (ЛНР). Как указали в СК, 19 февраля неустановленные лица, находясь на украинской земле и используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района. Жертв в результате попадания снарядов нет, разрушено два дома.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опроверг информацию о ведении огня с территории его страны.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеКулеба, Дмитрий Иванович
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