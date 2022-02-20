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Кризис на Украине

Пентагон: США сделают все, чтобы конфликт на Украине не распространился на Польшу

Глава ведомства Ллойд Остин отметил, что США "не намерены развертывать силы на Украине"

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. США сделают все возможное, чтобы предотвратить распространение напряженности на Украине на Польшу и обеспечить безопасность американских военнослужащих. Об этом заявил в воскресенье глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телекомпании ABC.

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"Мы не намерены развертывать силы на Украине. Мы сделаем все возможное для защиты наших военнослужащих и польских партнеров, чтобы не было распространения [конфликта] через границы, - сказал министр. - Это то, за чем мы будем следить. Мы будем внимательны, чтобы гарантировать принятие правильных шагов для предотвращения этого".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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