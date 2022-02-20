Столтенберг: НАТО не устанавливает никаких сроков возможного вступления Украины в альянс

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. НАТО не устанавливает никаких сроков возможного приема Украины в свои ряды. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CBS генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не устанавливали никаких сроков для этого", - заявил генсек, комментируя вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО.

"Однако союзники по НАТО очень ясно давали понять, что решать [вопрос] о членстве предстоит Украине и 30 союзникам, а не России", - добавил Столтенберг.

Участники саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе в июне прошлого года, зафиксировали в итоговом коммюнике, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Как говорилось в заявлении, государства - члены блока подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО с Планом действий по членству "в качестве неотъемлемой части этого процесса". В нем также пояснялось, что в силе остается аналогичное решение, принятое в отношении Грузии.

Между тем президент США Джо Байден высказался на этот счет по итогам брюссельского саммита гораздо более обтекаемо. По его словам, Украина должна убедить Североатлантический альянс в том, что заслуживает членства в нем, а также сделать все необходимые для этого шаги, включая искоренение коррупции.