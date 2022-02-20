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Кризис на Украине

СМИ: семьи сотрудников посольства Индии на Украине вернутся на родину

На Украине, по оценкам местных СМИ, находятся около 20 тыс. индийцев, в основном это студенты местных вузов

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Индии обратились к семьям индийских дипломатов и сотрудников посольства в Киеве с просьбой вернуться на родину. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство ANI со ссылкой на источники.

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"Семей сотрудников посольства Индии на Украине попросили уехать обратно в Индию", - приводит ANI информацию источника.

Сообщение об этом поступило вскоре после того, как индийское дипломатическое представительство в Киеве обратилось ко всем индийским гражданам на Украине, "чье пребывание не является крайне необходимым", а также к обучающимся там студентам с подобной просьбой временно покинуть территорию украинского государства на фоне напряженной ситуации.

На Украине, по оценкам местных СМИ, находятся около 20 тыс. индийцев, в основном это студенты местных вузов.

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