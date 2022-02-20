Эксперт: Запад не поддержит идею Украины выйти из Будапештского меморандума

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. США и другие страны Запада не поддержат идею президента Украины Владимира Зеленского о выходе из Будапештского меморандума, так как это будет противоречить Договору о нераспространении ядерного оружия. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС бывший помощник министра иностранных дел Египта, директор Египетского совета по иностранным делам посол Эззат Саад.

"Заявления Зеленского не будут поддержаны западными странами, в том числе США, потому что это противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), соблюдению которого привержены пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, - пояснил он. - Заявления украинского президента неправомерны, а вопрос соизмерения Украины с Россией как ядерной державы является нелогичным и немыслимым, и западные государства прекрасно это осознают".

По словам эксперта, Будапештский меморандум не имеет ничего общего с ДНЯО и представляет собой соглашение об устройстве на постсоветском пространстве, где Россия стала правопреемницей СССР, в том числе и в Совбезе ООН, и ядерной державой в рамках ДНЯО 1968 года. Ведь тот же Казахстан, напомнил дипломат, также после распада Советского Союза обладал ядерным потенциалом. "Зеленский живет какими-то иллюзорными идеями", - убежден Эззат Саад. - Нелогичная аналогия украинского президента с Россией как ядерной державой может дать повод и Казахстану начать наращивать ядерный потенциал в целях сдерживания Китая, или например, ЮАР вернуться к своему ядерному проекту перед лицом условного врага после того, как она отказалась от него в рамках политических договоренностей о ликвидации апартеида".

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. Как напомнил 10 февраля этого года глава МИД РФ Сергей Лавров, меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, о недопущении каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.