Документы по экономическому пространству Союзного государства могут появиться к июлю

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Документы, обеспечивающие работу с 2024 года единого экономического пространства в Союзном государстве, должны быть готовы до июля 2022 года. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Стоит задача уже до 1 июля этого года сделать все эти документы, которые говорили бы о том, что мы действительно, реально создадим единое экономическое пространство, единую платформу, <…> которая [в свою очередь] должна быть создана до 1 января 2024 года", - сказал Семашко. Он напомнил, что с 1 января 2024 года страны уже должны "жить в таком состоянии". "Пока все идет так, как надо", - отметил посол.

По его словам, стороны работают над поставленными задачами, при этом фон "доброжелательный и конструктивный". "Созданы по каждому направлению рабочие группы соответствующими отраслевыми министерствами, идет работа", - сказал Семашко.

В ноябре прошлого года были утверждены 28 союзных программ по углублению экономической интеграции Белоруссии и РФ. Это назвали очередным шагом на пути создания к 2024 году основ функционирования единого экономического пространства "от Минска до Владивостока".