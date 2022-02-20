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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что ВСУ совершили еще 16 обстрелов территории республики

В частности, обстрелам подверглись Славяносербск, Сокольники, Желобок, Желтое, отметили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье после 21:00 совершили еще 16 обстрелов населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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По его данным, обстрелам подверглись Славяносербск, Сокольники, Желобок, Желтое, Калиновка, Углегорск, Веселая гора. По ним выпущено 139 мин калибра 120 мм и произведено 10 выстрелов из орудия калибра 122 мм.

Всего за день республики подверглись десяткам обстрелов, в результате одного из них повреждены два дома в Донецке (поселок шахты "Трудовская").

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках начали всеобщую мобилизацию.

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