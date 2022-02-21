Милиция в Белоруссии переходит на усиленный вариант несения службы в связи с референдумом

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел Белоруссии с понедельника усиливают меры по охране общественного порядка в связи с проведением 27 февраля референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. Об этом сообщили в МВД республики.

"Сотрудниками милиции с 21 февраля будут взяты под круглосуточную охрану помещения для голосования", - отметили в ведомстве.

Досрочное голосование на конституционном референдуме пройдет с 22 по 26 февраля. В связи с этим с 21 по 28 февраля организуется круглосуточная работа оперативно-ситуационных штабов, личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы, сообщил ранее начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Белоруссии Александр Купченя.

По его словам, для охраны общественного порядка сформированы резервы личного состава. В МВД также обратили внимание на то, что для обеспечения реагирования в круглосуточном режиме предусмотрены "дополнительные мобильные группы в полной экипировке, которые будут готовы к действиям по пресечению правонарушений и задержанию правонарушителей". Кроме того, отметил начальник главного управления, средствами тревожной сигнализации оснащены все объекты, на которых расположены участки для голосования.

Безопасность комиссий

В МВД уверяют, что сотрудники милиции готовы обеспечить правопорядок, включая личную безопасность членов участковых комиссий. "Сил и средств для этого достаточно", - заявил Купченя. В ведомстве проинформировали, что милиция фиксирует каждое обращение членов комиссий, которые получают угрозы и оскорбления в свой адрес в связи с деятельностью по подготовке голосования. По данным на 18 февраля, белорусскими следователями уже возбуждено девять уголовных дел, в том числе по фактам воспрепятствования права на участие в референдуме, незаконных действий в отношении информации о персональных данных, клеветы и порчи имущества.

В воскресенье в Комитете госбезопасности Белоруссии сообщил, что его сотрудниками пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума. В спецслужбе заверили, что ее сотрудникам известны "заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний".