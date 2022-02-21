Австрия поддержит санкции ЕС в отношении России в случае агрессии против Украины

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Страны Европейского союза консенсусом договорились ввести мощные санкции против России, если она вторгнется на Украину. Австрия поддерживает эти санкции, сообщил в воскресенье глава австрийского МИД Александер Шалленберг в связи с предстоящей встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Есть консенсус, который я хорошо ощущаю, и Австрия - часть этого консенсуса. <...> Мы должны присоединиться и поддержим решительный пакет санкций против России, если дело дойдет до военных действий", - сказал Шалленберг в эфире телеканала ORF 2 в ответ на вопрос, станет ли Австрия противостоять решению Евросоюза.

Министр указал, что в ЕС не хотят этих санкций, но будут вынуждены их ввести в случае военной агрессии, хоть санкции и могут негативно сказаться на Австрии. "Но мы решили на европейском уровне, что мы будем действовать вместе. Речь идет о европейской архитектуре безопасности. Безопасность Украины - это наша безопасность. Она у нас по соседству", - отметил Шалленберг.

Министр добавил, что Австрия заботится о соблюдении международного права, нарушение которого в случае с предполагаемой агрессией против Украины является "красной линией". "Мы на себе испытали в 1938 году, что значит быть брошенными в одиночестве", - напомнил министр, намекая на включение Австрии в состав Германии.

Шалленберг при этом подчеркнул: "Окно дипломатии все больше закрывается, но оно еще не закрыто. <...> Мы пытаемся через все каналы избежать военного противостояния". Министр также указал, что сейчас вокруг Украины наблюдается "кампания по дезинформации, которая не имеет аналогов".

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят".