Австралия обучит госслужащих Украины кибербезопасности в рамках помощи этой стране

МЮНХЕН, 21 февраля. /ТАСС/. Австралия расширит программу помощи Украине за счет обучения государственных служащих этой страны основам кибербезопасности, заявила в воскресенье глава австралийского МИД Марис Пейн на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Австралия продолжит оказывать помощь украинскому правительству в сфере кибербезопасности, в том числе посредством нового двустороннего диалога по киберполитике и реализации программы обучения основам кибербезопасности для украинских должностных лиц", - указала Пейн в своем заявлении.

В воскресенье премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отмечал, что наряду с помощью в борьбе с кибаратаками, "Австралия готова оказать и практическую поддержку Украине, действуя совместно с партнерами и союзниками". Он отказался сообщить подробности и затруднился ответить на вопрос о возможности поставок военной техники на Украину, однако отметил, что у австралийского правительства "есть много способов поддержать Украину, как [совместно] с партнерами и союзниками, так и напрямую". "Я не могу вдаваться в подробности, но это обычные способы оказания помощи, которые не требуют развертывания войск на местах", - указал он.

Министр обороны стран Питер Даттон в понедельник также не исключил возможности отправки на Украину "базового военного оборудования", отметив, что запросы о военной помощи поступали в адрес австралийских властей и до сих пор рассматриваются. "Мы можем оказать посильную поддержку, но мы ясно дали понять, что правительство Австралии не будет предоставлять [Украине] войска для ведения боевых действий на ее территории", - сообщил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.