СМИ: японский премьер посетит Индию в рамках подготовки саммита Quad

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен в марте посетить Индию, чтобы добиться ее более глубокого вовлечения в деятельность Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в котором также участвуют США и Австралия. Глава японского правительства хотел бы в ходе поездки согласовать также позиции Нью-Дели и Токио в отношении нынешних событий вокруг Украины, пишет в понедельник газета Nikkei.

Общая договоренность в визите Кисиды, по ее данным, уже достигнута на уровне внешнеполитических ведомств.

Поездка в Индию будет предпринята в рамках подготовки к очной встрече лидеров четырех стран Quad, которая должна состояться в Японии весной, ориентировочно в мае.

Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств четырех стран прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит Quad. В связи с пандемией он был устроен в виртуальном формате. В сентябре 2021 года в Вашингтоне был организован первый очный саммит объединения.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах 15 февраля осудили создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе таких альянсов, как AUKUS (военный союз Австралии, Великобритании и США) и Quad. AUKUS, в рамках которого предполагается передать Канберре технологии строительства атомных подлодок, подрывает устои режима нераспространения ядерного оружия, заявили главы России и Китая.