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Кризис на Украине

Премьер Японии объяснил оппозиции, зачем провел телефонный разговор с Путиным

По мнению Фумио Кисиды, его недавний телефонный разговор с российским лидером имел значение с точки зрения дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности в ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что его недавний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным имел значение с точки зрения дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности в ситуации вокруг Украины. Об этом глава японского правительства заявил в понедельник, выступая в парламенте.

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"Страны всего мира сейчас прилагают дипломатические усилия для снижения напряженности. Наша страна в этой ситуации также должна прилагать дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности. С этим осознанием я провел телефонные переговоры с президентом России [Владимиром] Путиным. И с этой точки зрения переговоры имели смысл", - ответил Кисида депутату от оппозиционной Партии японского обновления Хитоси Аояги, выразившему сомнение в наличии какого-либо результата от прошедших телефонных переговоров лидеров двух стран.

Глава японского правительства напомнил, что в ходе переговоров с российским президентом призвал его "отказаться от силового изменения ситуации и путем дипломатических переговоров добиться приемлемого для всех сторон решения". "Ситуация вокруг Украины - это проблема не только Европы, но и всего международного сообщества, включая Азию", - добавил он, в очередной раз выразив мнение о том, что ситуация вокруг Украины является "непредсказуемой".

Телефонные переговоры премьер-министра Японии и президента РФ состоялись 17 февраля.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияУкраинаКризис на УкраинеКисида, Фумио
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