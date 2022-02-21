В Польше назвали очень вероятным прибытие новых подразделений армии США

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Польши активно обсуждают с США прибытие в республику новых военнослужащих, планируя принять дополнительные американские подразделения. Об этом заявил в понедельник Польскому радио заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

"Мы постоянно обсуждаем с США, как усилить оперативные возможности не только Польши, но и других стран восточного фланга НАТО. Также мы все время говорим об увеличении американского военного присутствия", - сказал он. "Очень вероятно, что мы будем иметь очередные подразделения на нашей территории", - указал представитель МИД Польши.