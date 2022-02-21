МИД КНР назвал ложью заявление Австралии о наведении китайскими военными лазера на самолет

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярной пресс-конференции в понедельник назвал ложью заявление властей Австралии о наведении китайским военным кораблем лазера на самолет австралийских ВВС.

"Опубликованная австралийской стороной информация не соответствует действительности. Китайский военный корабль вел обычное плавание в открытом море и полностью соблюдал соответствующие положения международного права. Его действия были в полной мере справедливыми и законными", - указал он.

"Призываем Австралию уважать права китайских военных кораблей, закрепленные международным правом, и прекратить со злым умыслом распространять ложную информацию о Китае", - добавил китайский дипломат.

Ранее австралийское оборонное ведомство сообщило о том, что 17 февраля самолет австралийских ВВС P-8A Poseidon во время патрулирования северных территориальных вод Австралии обнаружил луч лазера, наведенный на свой борт с корабля ВМС Китая. В министерстве назвали случившееся "серьезным инцидентом с точки зрения безопасности" и заявили, что "подобные действия могут поставить под угрозу жизни людей".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в эфире радиостанции​​​​​​​ Tasmania Talks заявил, что Канберра потребует от Пекина расследовать этот инцидент, который охарактеризовал как неприемлемые "запугивание и издевательство".