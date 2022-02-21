Лукашенко заявил, что события Великой Отечественной войны не научили политиков

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Исторические события Великой Отечественной войны не остудили пыл отдельных политиков, в результате войн продолжают гибнуть люди. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения наград прокурорским работникам в Музее истории Великой Отечественной войны.

"Казалось бы, память о тех страшных, сравнительно недавних событиях совсем свежа. Ведь свидетели зверств фашистов еще среди нас. И она, эта всенародная память, должна была бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Но что мы видим? Количество и масштабы вызовов и угроз не уменьшаются. [В результате] межнациональных и внутринациональных войн продолжают гибнуть люди, притом массово гибнут".

По его словам, современные реваншисты провоцируют новые конфликты. "И чтобы оправдать себя, изо всех сил пытаются переписать историю и забрать Победу советского народа, а наследников народа-победителя, то есть нас с вами, назвать агрессорами, - подчеркнул Лукашенко. - Этого допустить мы не можем".

Он подчеркнул, что не случайно для проведения торжественной церемонии был выбран Зал Победы Музея истории Великой Отечественной войны - символа белорусской государственности. "Здесь все напоминает о том, какой ценой мы сохранили себя как народ, свое право жить на этой земле и отстраивать наше государство, - сказал Лукашенко. - Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и гордости за поколение победителей, я задаюсь только одним вопросом. Неужели пройденный опыт так ничему людей и не научил?".