СМИ: Макрон отложил на неделю выдвижение на выборах из-за переговоров о кризисе на Украине

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил на неделю выдвижение своей кандидатуры на предстоящих в апреле президентских выборах, чтобы сейчас полностью посвятить время урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RMC со ссылкой на ближний круг сотрудников французского лидера.

"Ситуация на Украине смешала все карты", - объяснил изменение планов президента один из его советников. Первоначально речь шла о 21 февраля, но "все выходные Макрон посвятил переговорам с иностранными лидерами, в том числе дважды беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным".

Теперь в качестве вероятных сроков выдвижения Макрона политические эксперты называют девятую неделю года. Она начнется 28 февраля.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. Несмотря на то что действующий президент не объявил о решении баллотироваться на второй срок, он лидирует в соцопросах. Свои голоса в первом туре ему готовы отдать не менее четверти избирателей. Это обеспечивает действующему президенту солидный отрыв от соперников уже в первом туре. Официальная предвыборная кампания начнется 4 марта с завершением регистрации кандидатов.

О своих планах участвовать в споре за Елисейский дворец уже объявили более 40 претендентов. Среди них писатель и журналист Эрик Земмур (движение "Реконкиста"), депутат парламента Марин Ле Пен ("Национальное объединение") , глава центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс ("Республиканцы"), мэр Парижа Анн Идальго (Соцпартия), парламентарии Жан-Люк Меланшон ("Неподчинившаяся Франция") и Фабьен Руссель (Французская компартия).

Для официальной регистрации в качестве кандидата, каждому из претендентов необходимо представить в Конституционный совет подписи не менее 500 мэров и муниципальных советников. На предыдущих президентских выборах в 2017 году из более чем 60 претендентов этот барьер смогли преодолеть лишь 11 человек. До первого тура голосования, который пройдет во второе воскресенье апреля, осталось 48 дней. Из всех предшественников Макрона о выдвижении своей кандидатуры на второй срок позже остальных объявил Франсуа Миттеран, возглавлявший Францию с 1981 по 1995 год. В 1988 году он сделал такое заявление в последний момент - всего за 33 дня до дня голосования.