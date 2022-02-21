Оппозиция призвала Раду реализовать "Минск", а не обсуждать День украинского борща

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко выразил возмущение и назвал издевательством внесение в повестку парламента вопроса о празднике украинского борща вместо обсуждения реализации минских соглашений.

"В повестке дня Рады на этой неделе - о Дне украинского борща. В нынешней ситуации - это просто издевательство", - сказал он в понедельник на заседании руководителей фракций и групп парламента.

Бойко особо подчеркнул, что Верховная рада должна безотлагательно "выполнить миссию по выполнению минских соглашений", которые, по его словам, являются единственным путем урегулирования ситуации.

Депутаты Рады предложили установить в стране День борща и отмечать его во вторую субботу сентября. Соответствующее решение внесли в повестку дня на текущую неделю.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, согласованные в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине. Представители украинских властей регулярно делают заявления о готовности выполнять соглашения, однако на деле уже много лет игнорируют их. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против предоставления особого статуса Донбассу и всячески затягивает переговоры в контактной группе.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. В ДНР и ЛНР сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.