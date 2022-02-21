В Киеве заявили, что Путин и Байден без Украины не могут решить ее судьбу

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден без Украины не могут решить ее судьбу.

"Если Путин и Байден встретятся, и там будет обсуждаться вопрос Украины, поверьте, без нас наш вопрос никто решить не может. Все потом будет проходить только при нашем участии, потому что мы есть непосредственные участники процесса. Это касается нашей страны и наших граждан", - сказал Данилов.

Украина настаивает на проведении заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе для решения вопроса с безопасностью.

"Несколько раз была попытка собрать заседание Трехсторонней контактной группы. Мы очень хотим, чтобы оно как можно быстрее состоялось, чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос безопасности", - отметил Данилов.

Данилов вновь заявил, что Киев намерен вернуть мирным путем неподконтрольные центральной власти территории.

"Наша цель Украины - мирным путем вернуть "оккупированные территории", - сказал он. Данилов подчеркнул, что у Украины "один план - политико-дипломатическое решение этого вопроса".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "маневр политико-дипломатического решения для неразвязывания масштабной войны существует и остается".

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.