В ФРГ заявили, что Шольц в течение дня собирается провести переговоры с Путиным

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц собирается в течение дня провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, темой которых станет ситуация на востоке Украины. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

По его словам, Берлин приветствует готовность президента США Джо Байдена к дальнейшим контактам с Путиным. "Канцлер во второй половине дня будет по этому поводу говорить по телефону с российским президентом", - сказал Хебештрайт.

Хебештрайт, отвечая, в какой именно момент будут введены ограничительные меры. заявил, что страны Запада едины во мнении, что санкции в отношении России следует вводить в случае нарушения границ Украины, а не в качестве превентивного шага.

"Мировое сообщество едино во мнении - в тот момент, когда последует нарушение украинских границ. Тогда санкции будут введены, а не до этого", - отметили он.