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МИД Латвии призвал ввести санкции против "Северного потока - 2" и финансового сектора РФ

Россия заслуживает осуждения за свои агрессивные и деструктивные действия, подчеркнул глава ведомства Эдгарс Ринкевичс

РИГА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал на заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе ввести санкции против России, которые должны применяться к проекту газопровода "Северный поток - 2", а также к финансовому сектору. Об этом МИД республики сообщил в понедельник агентству LETA.

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"Мы считаем, что Россия заслуживает осуждения за свои агрессивные и деструктивные действия, преднамеренную эскалацию ситуации в регионе и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Ринкевичс.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении РФ на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.

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