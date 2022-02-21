Офис экс-главы Армении назвал смешным и циничным решение Баку о розыске Саргсяна

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Решение Генеральной прокуратуры Азербайджана объявить в розыск третьего президента Армении Сержа Саргсяна является смешным и циничным. Об этом говорится в заявлении офиса Саргсяна, распространенном во вторник.

"Предъявление обвинений Сержу Саргсяну алиевским кланом смешно, а данные обвинения - циничны. Циничным, потому что Алиев, с годами освоивший политику геноцида, чья ненависть к армянам стала государственной политикой внутри Азербайджана за все время его правления, не имеет морального права говорить о Серже Саргсяне, не говоря уже о том, чтобы предъявлять обвинения", - отмечается в заявлении офиса Саргсяна.

В заявлении также указывается, что "капитулировавшие власти (правительство премьер-министра Никола Пашиняна - прим. ТАСС) преследуют второго президента Армении Роберта Кочаряна и третьего президента Армении Сержа Саргсяна внутри страны, а азербайджанский правящий клан, ставший фактическим союзником капитулировавших властей, пытается преследовать их за пределами страны".

Офис второго президента Роберта Кочаряна сообщил корреспонденту ТАСС, что опубликует комментарий по поводу решения азербайджанских властей в течение дня.

Ранее начальник отдела специальных расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев заявил, что бывшие президенты Армении Кочарян Роберт Седракович и Саргсян Серж Азатович "привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск". В Баку им инкриминируют "разжигание национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами".