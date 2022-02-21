Прокуратура Армении назвала незаконным решение Баку объявить в розыск Кочаряна и Саргсяна

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Решение Азербайджана объявить в розыск бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна является необоснованным и незаконным. Об этом в понедельник заявил СМИ советник Генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

"Генеральная прокуратура давно отметила, что решения Азербайджана завести уголовные дела в отношении граждан Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), а также объявление их в розыск не имеют оснований и являются незаконными. Прокуратура провела и проводит все необходимые действия после появления подобной информации, чтобы такие запросы по каналам СНГ, международного сотрудничества не рассматривались", - отметил он.

Начальник отдела специальных расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев информировал в понедельник, что бывшие президенты Армении Кочарян и Саргсян привлечены к уголовной ответственности и объявлены в розыск. В Баку им инкриминируют "разжигание национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами".