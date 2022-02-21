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Глава МИД Украины опроверг информацию об отправке диверсантов в Россию

Дмитрий Кулеба заверил, что "Украина не планирует подобных действий"

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не отправляла диверсантов через границу в Россию.

"Нет, Украина не совершала атак на Донецк и Луганск, не отправляла диверсантов или БТР через границу России, не обстреливала территорию России, не обстреливала погранпереход в России, не проводила диверсий", - написал Кулеба в понедельник в Twitter.

Он также заверил, что "Украина не планирует подобных действий".

В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал информацию об украинских диверсантах и их уничтожении "фейком".

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что около 06:00 мск в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы. В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы уничтожены. В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через границу с РФ вошли две боевых машины пехоты ВСУ, огнем из российских противотанковых средств обе машины были уничтожены.

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УкраинаРоссияКулеба, Дмитрий Иванович
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