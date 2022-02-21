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Кризис на Украине
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США не исключают, что "вторжение" России на Украину может начаться "в ближайшие часы"

При этом представитель Пентагона Джон Кирби добавил, что время для дипломатии еще есть
Штаб-квартира министерства обороны США Austin Nooe/Shutterstock/Fotodom
Описание
Штаб-квартира министерства обороны США
© Austin Nooe/Shutterstock/Fotodom

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. США считают, что "российское вторжение" на Украину может начаться в любой момент, в том числе "в ближайшие часы". Об этом заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

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"Да, действительно так, - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли "вторжение" начаться в ближайшие часы. - Мы уже давно говорим, что российское вторжение может начаться в любой день. Что ж, сегодня может быть этот день. Мы надеемся, что этого не произойдет, поэтому продолжаем использовать все дипломатические возможности".

При этом Кирби добавил, что время для дипломатии еще есть. "Президент [США Джо Байден] вчера еще раз сказал, что готов сесть за стол с [президентом РФ Владимиром] Путиным и обсудить мирный путь вперед", - добавил представитель Пентагона.

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