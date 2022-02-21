Британский министр обороны считает, что у России нет союзников, кроме Белоруссии

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес полагает, что преимущество Запада перед Россией состоит в наличии альянсов, объединяющих страны-единомышленники.

"Разница между нами и Россией заключается в том, что у России нет союзников. Белоруссия - единственный союзник России. О ком-либо нужно судить по его друзьям, в случае с Россией - это Белоруссия. Это одна из проблем России: она не может понять, что международные союзы - это знак цивилизованного общества и [соблюдения] прав человека. Если вы хотите быть сами по себе и затыкать остальных, вы закончите, как Северная Корея", - сказал Уоллес в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента.