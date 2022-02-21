Постпред США при ОБСЕ: признание РФ ДНР и ЛНР будет отказом от минских договоренностей

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет полным отказом от минских соглашений, суверенитета и территориальной целостности Украины. Такое мнение высказал в понедельник на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) постоянный представитель США при организации Майкл Карпентер, текст заявления которого распространила американская миссия.

"И последнее, господин председатель, насколько я понимаю, Совет безопасности РФ сейчас обсуждает вопрос о возможном признании Кремлем территорий Восточной Украины, не контролируемых правительством. Это стало бы не только полным отказом от минских соглашений, на обсуждение которых мой российский коллега только что потратил много времени, но и, по сути, от суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - утверждал дипломат.

По его версии, признание РФ ДНР и ЛНР "приведет к подрыву международного порядка, основанного на правилах, под угрозой применения силы". "Это, уважаемые коллеги, достойно сожаления и, как сказал постпред ЕС, осуждения. И должно быть осуждено всеми нами", - добавил Карпентер.

Дипломатический путь

Во время своего выступления он повторил слова госсекретаря США Энтони Блинкена: "Мы также четко заявили, что дипломатический путь продвижения вперед все еще существует, если Россия готова к сотрудничеству. До тех пор, пока танки не двинутся, самолеты не полетят и агрессия не начнется в полном объеме, мы будем делать все возможное, чтобы придерживаться дипломатии. Поэтому Соединенные Штаты еще раз призывают Россию прекратить опасные провокации и поиск предлога для дальнейшего вторжения на Украину. Давайте вернемся за стол переговоров, пока не погибло еще больше людей".

"Соединенные Штаты и их союзники четко заявили, что наш ответ в случае нападения России на Украину будет единым, быстрым и серьезным. Мы четко заявили, что, если Россия вторгнется на Украину, она станет изгоем для международного сообщества, будет изолирована от мировых финансовых рынков и лишена самых современных технологических ресурсов", - добавил Карпентер.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако глава государства пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.

В понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что палата также просит российского лидера рассмотреть ее обращение о признании независимости ДНР и ЛНР и принять положительное решение.