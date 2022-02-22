В Белоруссии начинается досрочное голосование на конституционном референдуме

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии начинается во вторник и продлится до 26 февраля. Основной день голосования на референдуме - 27 февраля.

"Досрочное голосование осуществляется с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - отметили в Центризбиркоме республики.

В ЦИК пояснили, что гражданам не требуется официального подтверждения причин, по которым они не могут проголосовать непосредственно в день референдума.

Практика досрочного голосования в ходе избирательных кампаний в Белоруссии постоянно подвергается критике со стороны наблюдателей ОБСЕ и представителей белорусской оппозиции. Оппоненты действующей власти видят в досрочном волеизъявлении возможности для фальсификации его итогов. Организаторы голосования, наоборот, рассматривают досрочное голосование как элемент демократии, позволяющий наибольшему числу граждан страны выразить свою волю. На президентских выборах в 2020 году за пять дней досрочного голосования на участки пришли 41,7% избирателей, внесенных в списки для голосования.

В соответствии с избирательным законодательством страны в период досрочного голосования ежедневно по окончании времени проведения голосования руководство участковой комиссии заклеивает прорезь для опускания бюллетеней в ящике для голосования листом бумаги. Вскрытие прорези для опускания бюллетеней в ящике для голосования производится ежедневно перед началом досрочного голосования.

В период досрочного голосования ежедневно председатель или заместитель председателя участковой комиссии составляет протокол, в котором указываются число бюллетеней, полученных участковой комиссией, число граждан, получивших бюллетени для голосования, число испорченных бюллетеней и число неиспользованных бюллетеней.

Подготовка к голосованию

Для проведения конституционного референдума в Белоруссии образовали 5 510 участков для голосования, среди которых 217 участков создано в санаториях, профилакториях, больницах и других лечебно-профилактических учреждениях, а 12 - в воинских частях. В соответствии с избирательным законом досрочное голосование на выборах или референдуме не проводится на участках, образованных в учреждениях здравоохранения. В состав участковых комиссий включено более 58 тысяч человек, представители оппозиции в их состав не вошли.

В ходе нынешней кампании белорусскими властями впервые было принято решение не открывать участки для голосования граждан Белоруссии за рубежом. Организаторы референдума объяснили, что такое решение принято "в связи с объективными в каждом случае причинами - эпидемиологической ситуацией, невозможностью обеспечить достаточный уровень безопасности при организации голосования, а также отсутствием необходимого количества граждан на консульском учете". По данным ЦИК, на президентских выборах в 2020 году за рубежом голосовали всего 0,3% от общего числа избирателей.

Как сообщили в ЦИК, 21 февраля бюллетени для голосования на референдуме поступили на участки. "Каждый участник референдума увидит в бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?", - отметили в ЦИК. Там уточнили, что поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно "за" и "против". Если отметки будут проставлены в обоих квадратах, то бюллетень будет признан недействительным.

За день до начала досрочного голосования сотрудники органов внутренних дел перешли на усиленный вариант несения службы. Милиция взяла под круглосуточный контроль помещения, где будет проходить голосование на референдуме. Также, заявили в МВД, для обеспечения реагирования в круглосуточном режиме предусмотрены "дополнительные мобильные группы в полной экипировке, которые будут готовы к действиям по пресечению правонарушений и задержанию правонарушителей". Средствами тревожной сигнализации оснащены все объекты, на которых расположены участки для голосования.

Процедура голосования

В списки для голосования на конституционном референдуме включены более 6,8 млн белорусских граждан. В период проведения досрочного голосования в республике не запрещена агитация за либо против принятия решения, вынесенного на референдум. При этом массовые агитационные мероприятия - собрания, митинги, пикетирование - должны проводиться в соответствии с законодательством о массовых мероприятиях. Агитация в день референдума не допускается.

В ЦИК напомнили, что призывы к срыву, отмене или переносу срока референдума являются административным правонарушением. По данным следственных органов, в Белоруссии уже возбуждено около десятка уголовных дел, в том числе по фактам воспрепятствования осуществлению права на участие в референдуме, незаконных действий в отношении информации о персональных данных, клеветы и порчи имущества. В Центризбиркоме заявили о продолжающихся попытках срыва референдума. В частности, в ЦИК назвали фейком получаемые некоторыми гражданами смс-сообщения о переносе республиканского референдума.

"Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования", - уточнили в ЦИК. Там добавили, что решение, принятое референдумом, подписывается президентом Белоруссии, после чего подлежит немедленному и обязательному официальному опубликованию.

Наблюдение

Для проведения наблюдения за ходом референдума комиссиями аккредитовано более 44 тысяч национальных наблюдателей, среди которых оппозиционные партии и движения представляют лишь единицы.

Также Центризбирком страны по состоянию на 21 февраля аккредитовал 131 международного наблюдателя, 116 из которых представляют миссию от СНГ. Еще 12 наблюдателей представляют избирательные органы иностранных государств, трое - Шанхайскую организацию сотрудничества.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что белорусская сторона намерена отправить приглашения более 30 гражданам из стран Евросоюза, которые изъявили желание наблюдать за референдумом. В Минске утверждают, что ранее предлагали представителям Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ обсудить возможность наблюдения за референдумом. Но представители БДИПЧ тогда заявили, что не планируют наблюдать за его проведением.

Суть изменений и дополнений

В соответствии с подготовленными Конституционной комиссией предложениями предлагается внести коррективы примерно в половину статей Конституции Белоруссии. Суть изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Среди них расширение полномочий Совмина и его самостоятельность в принятии решений. В проекте изменений в конституцию отмечается, что одно и то же лицо не сможет быть президентом Белоруссии больше двух сроков.

Также предлагается сделать Всебелорусское народное собрание (ВНС), созданное в 1996 году по инициативе президента Александра Лукашенко, высшим представительным органом народовластия, придать ему статус конституционного органа и наделить дополнительными полномочиями. Предполагается, что в ВНС будут входить действующий и бывший президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, гражданского общества, а также местные депутаты. Как следует из переходных положений проекта нового основного закона, глава государства, занимающий эту должность "на дату вступления в силу изменений конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания".