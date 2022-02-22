Блинкен и Кулеба обсудили принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили в понедельник по телефону принимаемые американской администрацией меры в ответ на признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь отметил наш быстрый ответ на решение России признать мнимую "независимость" так называемых республик, контролируемых российскими марионеточными властями на востоке Украины. Они обсудили решительные ответные меры, о которых мы объявили сегодня, и подтвердили, что будут предприняты дополнительные шаги", - сказал дипломат.