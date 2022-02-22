В ЛНР сообщили о повреждении газопровода в Александровске во время обстрела ВСУ

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Газопровод в Александровске, входящем в состав Луганска, получил повреждения из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом во вторник сообщили в МЧС Луганской народной республики (ЛНР).

"21 февраля 2022 года в 20:00 (совпадает с мск) в результате обстрела поврежден газопровод низкого давления диаметром 32 мм на вводе в частный жилой дом по адресу: Александровск, улица Луганская, 10", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 65 раз открывали огонь по территории республики.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В Донецке и Луганске сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах с украинской стороны. Они привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.