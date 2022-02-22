В Белоруссии началось досрочное голосование на конституционном референдуме

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии началось во вторник. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) страны.

"Досрочное голосование осуществляется с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) с 22 по 26 февраля", - отметили в ЦИК.

В период досрочного голосования ежедневно председатель или заместитель председателя участковой комиссии составляет протокол, в котором указываются число бюллетеней, полученных участковой комиссией, число граждан, получивших бюллетени для голосования, число испорченных бюллетеней и число неиспользованных бюллетеней.

Для проведения конституционного референдума в Белоруссии образовали 5 510 участков для голосования, среди которых 217 участков создано в санаториях, профилакториях, больницах и других лечебно-профилактических учреждениях, а 12 - в воинских частях. В соответствии с избирательным законом досрочное голосование на выборах или референдуме не проводится на участках, образованных в учреждениях здравоохранения.

В списки для голосования на конституционном референдуме включены более 6,8 млн белорусских граждан. В бюллетене для голосования обозначен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов - "за" или "против". Если отметки будут проставлены в обоих квадратах или вообще будут отсутствовать, то бюллетень будет признан недействительным.

В соответствии с законодательством решение о принятии, изменении и дополнении Конституции Белоруссии считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования. Основной день голосования на республиканском референдуме - 27 февраля.