Пушилин заявил, что у него нет информации об отказе Киева от планов наступления в Донбассе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во вторник заявил, что у него нет информации о том, что Киев отказался от планов о наступлении на Донбасс.

"У меня нет данных, что Киев передумал наступать и передумал силовым способом разрешать конфликт. У меня нет такой информации", - сообщил он во вторник в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Глава ДНР подчеркнул, что ситуация на Донбассе остается сложной для безопасности людей, которых власти продолжают эвакуировать.

"Для нас самым актуальным является, конечно, оборона. Потому что за этим стоят жизни людей. Мы видим, что ситуация остается сложной. И сложной не для государства, а сложной для безопасности тех людей, которых мы продолжаем вывозить, эвакуировать", - сказал Пушилин.