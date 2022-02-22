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СМИ: группа журналистов попала под обстрел под Горловкой

По данным Донецкого агентства новостей, речь идет, в частности, о журналистах из России, ДНР, а также США и Италии
© Александр Река/ТАСС, архив

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Группа журналистов из России, Донецкой народной республики, а также США и Италии попала под обстрел под Горловкой. Об этом сообщило во вторник Донецкое агентство новостей (ДАН).

"Это было неподалеку от машины, которая была взорвана утром (на трассе Горловка - Донецк - прим. ТАСС). В нас стреляли из СПГ, мы укрылись в окопах старых, они затоплены водой, но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе. Все хорошо", - сказал ДАН фотокорреспондент Александр Гаюк.

По его словам, с ним были журналисты из США Патрик Ланкастер, Италии Витторио Ранджелони и из РФ Надежда Чичерова.

"Да, я в том числе был в этом месте, там также были американский журналист Патрик Ланкастер, фрилансер Надя Чичерова и фотокорреспондент Александр Гаюк. Это недалеко от места подрыва машины. Там работали представители МВД, которые подсказали, где найти надежное укрытие. Мы переждали 10 минут, сейчас почти в Донецке", - приводит ДАН слова Ранджелони.

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