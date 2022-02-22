Глава Минобороны Белоруссии уверен, что Лукашенко и Путин не допустят войны

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин уверен, что президент страны Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин не допустят войны, напряженная ситуация в регионе будет разрешена дипломатическим путем. Об этом, как сообщает агентство БелТА, глава белорусского Минобороны сказал журналистам во вторник перед торжественным собранием, посвященном Дню защитников Отечества.

"В информационном поле вы видите, что происходит. Но у меня есть уверенность и убежденность, что наши президенты, самые сильные сегодня, я считаю, в мировой политике, - Александр Лукашенко и Владимир Путин - не допустят скатиться в горячую фазу", - сказал министр.

Он уверен, что "будет все мирно, дипломатично, все станет на свои места". "Думаю, это произойдет очень быстро. В ближайшее время", - отметил глава белорусского Минобороны.