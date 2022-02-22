Минск намерен купить самолеты Су-30СМ, ЗРК "Тор-М2", хочет оснастить ВС ЗРК С-400 "Триумф"

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусская сторона в ближайшие годы намерена закупить много современного вооружения, в том числе самолеты СУ-30 СМ, ЗРК "Тор-М2", а также прорабатывает вопрос об оснащении белорусских вооруженных сил современными зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф".

"В течение ближайших нескольких лет планируем закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолеты Су-30СМ, десятки вертолетов, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", - заявил Лукашенко на торжественном собрании во вторник, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил. По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос об оснащении белорусской армии современными зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф".