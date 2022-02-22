Кулеба заявил, что на Генассамблее ООН намерен призвать мир мобилизоваться вокруг Украины

Кулеба заявил, что на Генассамблее ООН намерен призвать весь мир мобилизоваться вокруг Украины. По его словам, Украина не допустит повторения "трагедии 2014 года".

Также он сообщил, что Украина будет мобилизовывать весь мир, чтобы получать все для укрепления своей обороноспособности. Кулеба заявил, что Украина не остановится ни перед чем для защиты своей государственности

По его словам, решение о разрыве дипотношений с РФ является своевременным и продуманным. Он сообщил, что временный поверенный в РФ возвращается на Украину.

Также он сказал, что Украина ожидает от всего мира такой же поддержки, которую ей уже предоставляет Великобритания. Кулеба заявил​​​​​​​, что Киев просит США и Британию предоставить ей дополнительное вооружение.

Кулеба считает, что лучшее, что может сделать сейчас Европа, - забрать Украину к себе.

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