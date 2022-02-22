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Столтенберг: силы НАТО приведены в готовность несколько недель назад, но не развернуты

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Силы НАТО были приведены в готовность несколько недель назад в связи с ситуацией вокруг Украины, но не развернуты. Об этом заявил во вторник генсек Североатлантического Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного заседания комиссии НАТО - Украина.

"Силы НАТО несколько недель назад приведены в готовность, но не развернуты", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, развернул ли альянс силы после признания Россией независимость ДНР и ЛНР.

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