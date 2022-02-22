Трамп заявил, что не допустил бы нынешнего развития ситуации вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что не допустил бы нынешнего развития ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении бывшего американского лидера, которое распространила во вторник его пресс-служба.

По словам республиканца, для нынешней эскалации напряженности вокруг Украины "не было никаких причин". "Я очень хорошо знаю [президента РФ] Владимира Путина, и он не делал бы того, что делает сейчас, при администрации Трампа", - утверждал республиканец. Трамп подчеркнул, что санкции в отношении РФ, которые намерен ввести Вашингтон, "будут незначительными" в сравнении с действиями Москвы.

Бывший президент США в очередной раз выразил мнение, что политика, проводимая администрацией его преемника Джо Байдена, привела к "обогащению России" вследствие того, что "цены на нефть выросли вдвое, а вскоре вырастут в три-четыре раза". По словам республиканца, США при Байдене растеряли свою энергетическую независимость, которой удалось добиться администрации Трампа.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.