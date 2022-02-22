Байден признал, что санкции против России ударят по США

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американские санкции ударят по РФ, но Вашингтон сделает все необходимое для защиты экономики США. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины.

"Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу", - сказал он. По его словам, США изучат вопрос возможных перебоев с поставками энергоресурсов для чего проведут скоординированную работу с основными потребителями и поставщиками нефти. Байден добавил, что США и их союзники едины "в нашем понимании безотлагательности и серьезности угрозы, которая Россия создают глобальному миру и стабильности".

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.