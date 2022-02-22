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Выборы в ДНР и ЛНР

Посла России вызвали в МИД Канады

Это произошло на фоне признания РФ суверенитета ДНР и ЛНР

ОТТАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов вызван в МИД Канады после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Об этом во вторник дипломат сообщил корреспонденту ТАСС.

"Приглашен в МИД к первой замминистра иностранных дел [Марте] Морган", - сказал Степанов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

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КанадаРоссияВыборы в ДНР и ЛНР
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