Генсек ООН заявил, что обеспокоен рисками дальнейшей эскалации на земле на Украине

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Последние события, связанные с ситуацией вокруг Украины, в том числе участившиеся случаи режима прекращения огня, вызывают серьезное беспокойство. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сокративший из-за этого свою зарубежную поездку.

"Я серьезно обеспокоен последними событиями, связанными с Украиной, в том числе сообщениями об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения и реальным риском дальнейшей на земле", - сказал он.

Российские военнослужащие в Донбассе не могут считаться миротворцами, заявил Гутерриш.

"Я также обеспокоен искажением концепции миротворчества <...>. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без согласия последней, то они не являются независимыми миротворцами, они вообще не являются миротворцами", - сказал он.

Дополнительные силы РФ в Донбассе лишь усилят напряженность, считает генсек ООН.

Генсек ООН заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом.