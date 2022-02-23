Кулеба обсудил в Пентагоне военную помощь США Киеву в сфере ПВО

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне во вторник с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил с ним продолжение военной помощи Вашингтона Киеву, в том числе сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Министр иностранных дел Украины обсудил дальнейшее практическое укрепление обороноспособности нашего государства с министром обороны США Ллойдом Остином", - говорится в пресс-релизе на сайте украинского дипломатического ведомства.

Глава Пентагона выразил "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил в готовности США к дальнейшему наращиванию военно-технического сотрудничества с Украиной", отмечается в сообщении.

"Стороны обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитию сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны", - сообщает МИД Украины.

Дмитрий Кулеба проинформировал министра обороны США о формировании в Украине территориальной обороны и "выразил надежду на тесное сотрудничество для ее развития". Стороны согласовали продление консультаций и контактов на высшем военно-политическом уровне.

Президент США Джо Байден во вторник на встрече в Белом доме с Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в военной и экономической сферах. Ранее Байден сообщил, что за прошлый год США направили Украине военную помощь на рекордную сумму $650 млн, в состав которой входили противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также гуманитарная и экономическая помощь на $500 млн. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в прошлую пятницу, что Украина уже получила от зарубежных партнеров более двух тысяч тонн вооружения.