Псаки прокомментировала слова Трампа о гениальности России

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предпочитают не слушать советов от тех, кто высоко оценивает действия президента России Владимира Путина. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия поступила гениально, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее во вторник Трамп назвал действия России "гениальными" и "умными" и предположил, что США могли бы использовать свои войска для обеспечения мира и порядка на южной границе страны. "Мы стараемся не принимать советов ни от кого, кто восхваляет Путина и его военную стратегию", - сказала она.

На дополнительный вопрос, могут ли подобные слова Трампа повлиять на республиканцев в Конгрессе относительно ситуации вокруг Украины, она сказала, что "решение об оценках оставила бы на усмотрение членам Республиканской партии".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.