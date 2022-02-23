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Кризис на Украине

Канада поставила на Украину новую партию летального вооружения

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов ранее заявил, что поставки большого количества вооружений на Украину могут спровоцировать Киев на открытое военное столкновение в Донбассе

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Канада отправила очередную партию летального вооружения на Украину. Об этом в среду сообщила в Twitter глава оборонного ведомства Канады Анита Ананд.

"Вооруженные силы Канады сегодня осуществили вторую поставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров", - написала она.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов ранее заявил, что поставки большого количества вооружений на Украину могут спровоцировать Киев на открытое военное столкновение в Донбассе. По его словам, "снабжение рядом западных стран армии Украины так называемыми оборонительными вооружениями демонстрирует пренебрежительное отношение этих государств к жизням рядовых украинцев, находящихся по обе стороны конфликта на востоке страны".

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УкраинаКанадаКризис на Украине
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