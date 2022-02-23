Украина вводит дополнительные ограничения на пограничных участках с РФ и Белоруссией

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Украины вводят дополнительные ограничения на пограничных участках с Белоруссией, Россией, "оккупированными территориями" и морским побережьем. Об этом сказано в сообщении МВД Украины в телеграм-канале ведомства в среду.

"В районах, граничащих с РФ, Белоруссией, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения", - говорится в нем. Уточняется, что среди новых ограничений - пребывание на этих пограничных участках в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования и движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе.